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10.01.2025, 19:24

Италия платит до 16,5 миллиона тенге за переезд

Новости Казахстана 0 645

Италия снова удивляет своими инициативами по привлечению новых жителей в малонаселенные регионы. Если вы мечтаете о жизни в спокойной деревне с живописными видами, свежим горным воздухом и богатой историей, то это предложение для вас, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com/Kassandra2
Фото: depositphotos.com/Kassandra2

В регионе Тоскана действует программа Residenzialità in Montagna, которая предлагает гранты от 10 000 до 30 000 евро (примерно от 5,5 до 16,5 миллиона тенге) для тех, кто готов переехать в горные деревни с населением менее 5000 человек. Средства можно использовать для покупки и ремонта дома, но важно помнить, что субсидия покроет не более 50 процентов расходов.

Основное условие: новый дом должен стать вашим постоянным местом жительства, а не дачей. Среди участвующих деревень – исторические жемчужины, такие как:

  • Careggine, основанная в 720 году, с населением всего 510 человек;
  • Caprese Michelangelo, родина великого мастера Возрождения Микеланджело;
  • San Casciano dei Bagni, известная своими термальными источниками.

Фото: pexels.com

Остров Сардиния, славящийся курортами и природной красотой, тоже борется с депопуляцией. Власти готовы выплатить грант до 16 200 долларов (около 8,5 миллиона тенге) тем, кто купит дом в городке с населением менее 3000 человек. Покупатели должны зарегистрироваться по новому адресу в течение 18 месяцев.

На юге Италии, в регионах Калабрия и Апулия, предоставляют до 30 000 долларов (примерно 16 миллионов тенге) молодым людям до 40 лет. В Калабрии деньги можно получить за открытие бизнеса или занятие важной должности, а в Апулии – за покупку дома, который станет основным местом жительства.

Фото: pexels.com

Еще одно заманчивое предложение – дома за символическую цену в 1 евро (около 550 тенге). Например, в деревне Оллолаи на Сардинии продаются ветхие дома, которые требуют ремонта. Однако власти предлагают временное бесплатное жилье для цифровых кочевников, что позволяет изучить местность, не спеша принимая решение о переезде.

Инициативы направлены на оживление малонаселенных регионов, которые десятилетиями страдали от оттока населения. Программы помогают не только восстановить деревни, но и способствуют развитию экономики.

Ранее мы публиковали список стран, готовых заплатить до 90 000 долларов (около 45 миллионов тенге) желающим переехать в них прямо сейчас. Подробнее – в материале.

Отметим, что Чили приглашает любителей природы и предпринимателей принять участие в программе Start-Up Chile. Это акселератор для стартапов, который предоставляет гранты в размере от 15 миллионов чилийских песо до 75 миллионов чилийских песо (от около 8 до 40 миллионов тенге).

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