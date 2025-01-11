Плюющиеся и матерящиеся казахстанцы будут подметать улицы: закон подписан

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступят в силу через два месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

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Одно из ключевых изменений - введение общественных работ в качестве альтернативной меры административного взыскания.

Согласно поправкам, общественные работы будут налагаться судом при наличии согласия физического лица, совершившего административное правонарушение. Исполнение общественных работ не должно быть менее одного часа и более четырех часов в день. Они исполняются в свободное от работы и учебы время.

"Общественные работы состоят в исполнении лицом, привлеченным к административной ответственности не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами по месту его жительства", - гласит новая статья КоАП.

При этом существует перечень лиц, на которых данный вид наказания распространяться не будет:

на беременных женщин;

женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет;

мужчин, воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет;

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

лиц с инвалидностью первой и второй групп;

женщин в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет;

мужчин в возрасте шестидесяти трех и свыше лет;

иностранных граждан и не проживающих постоянно в Республике Казахстан лиц без гражданства.

На какие нарушения распространяются общественные работы?

Общественные работы будут применяться по 11 статьям и 15 составам административных правонарушений, включая:

загрязнение мест общего пользования;

мелкое хулиганство;

приставание в общественных местах и другие.

Что изменится для нарушителей?

Загрязнение мест общего пользования - статья, по которой привлекают к ответственности мусорящих и плюющихся на улицах казахстанцев.

Теперь за плевки в Казахстане можно получить штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге) либо 20 часов общественных работ .

(19 660 тенге) либо . За повторное нарушение в течение года можно получить штраф в 10 МРП (39 320 тенге) либо 40 часов общественных работ.

Статья "Загрязнение мест общего пользования": было (слева) и стало (справа)

Под мелкое хулиганство в Казахстане подпадает нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание, осквернение зданий, имущества.

Согласно изменениям, за мелкое хулиганство в стране будет применяться либо штраф, либо привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на 5-15 суток.

За повторное нарушение в течение года могут назначить общественные работы на срок от 60 до 100 часов либо адмарест на 15-30 суток.

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Кроме того, к общественным работам будут привлекать за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также нецензурную брань, унижение, повреждение домашних предметов в семейно-бытовых отношениях.

Предусмотрено смягчение наказаний по 12 статьям КоАП, например, за нарушение правил остановки автомобилей или за превышение торговых надбавок на социально значимые товары.

Вводятся новые статьи, устанавливающие ответственность за немедицинское потребление наркотиков, психотропных веществ и нарушение банковского законодательства.

Подписанный Президентом закон вводится в действие через 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.