Суд взыскал миллиарды в пользу государства с оператора месторождения Кашаган

Экономический суд в Астане взыскал 3,5 миллиарда тенге с North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), оператора месторождения Кашаган, за сверхнормативное сжигание сырого газа на факелах, передает Tengrinews.kz .

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В суд обратилось РГУ "Западное межрегиональное управление госинспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики".

Дело по иску о взыскании причиненного ущерба государству было рассмотрено в специализированном межрайонном экономическом суде Астаны.

В суде установлено, что Минэнерго провело комплексную проверку на месторождении.

По итогам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, так как установлены факты сверхнормативного несанкционированного сжигания многокомпонентной смеси углеводородов и неуглеводородных газов на месторождении Кашаган, - говорится в сообщении суда.

Филиал NCOC признан виновным в совершении правонарушения по части 3,5 статьи 356 КоАП (Нарушение правил проведения операций по недропользованию).

Решение не вступило в законную силу.

Это не первый иск Казахстана к консорциуму. В 2023 году правительство обязало NCOC выплатить штраф в 2,3 триллиона тенге (4,8 миллиарда долларов) за хранение большого количества серы.