Молодой Токаев в Китае: архивное фото обнародовали в Telegram

Архивное фото, на котором запечатлен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в молодые годы, опубликовал китаевед Иван Зуенко. Снимок был сделан в 1983 году во время стажировки Токаева в Китае, передает Liter.kz .

Фото: Акорда

Известный китаевед поделился редким фото в своем Telegram-канале.

Черно-белая фотография была сделана в провинции Цзянсу и отразила повседневный момент из жизни группы стажеров.

В 1983–1984 учебном году в Китае проходила первая советская стажировочная программа, в рамках которой обучались всего десять человек. На этом снимке двое стажеров, которые спустя годы станут выдающимися фигурами в своих странах. В то время это были молодые люди, только начинающие свою профессиональную карьеру, - написал Зуенко.

На снимке можно увидеть 30-летнего Касым-Жомарта Токаева, который на тот момент был сотрудником Министерства иностранных дел СССР и выпускником МГИМО. Рядом с ним – 22-летний Игорь Моргулов, выпускник ИСАА МГУ, который сегодня занимает пост посла Российской Федерации в Китае. На фото также запечатлен Андрей Царенко, студент МГИМО, впоследствии ставший сотрудником советского посольства.