Учительница пыталась покончить с собой после педсовета в Атырау

Учительница английского языка средней школы №37 в Атырау попыталась покончить с собой после того, как ее оскорбили на педагогическом совете, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau online .

Фото: Pixabay

Во время заседания учительница казахского языка обвинила свою коллегу Жадыру Муратову в мошенничестве, ссылаясь на слова неизвестного мужчины. Коллеги пострадавшей попытались вмешаться, но директор позволил продолжить разбирательства.

“Меня унизили во время педсовета. Ранее директор говорила, что у нее “очень длинные руки”. Это было так оскорбительно, что я не видела другого выхода”, — рассказала Муратова.

По ее словам, обвинения касались якобы взятых денег. Она отметила, что такие вопросы должны решаться через правоохранительные органы, а не на педсоветах. Муратова требует наказания виновных, включая директора.

Попытка суицида произошла около 20:00. Сейчас учительница находится в областной больнице.

Фото: Telegram-канал Atyrau online