Пытался защитить от абьюзера: отчим убил пасынка на глазах у его матери в Костанае

По факту убийства подростка полицией начато досудебное расследование, подозреваемый задержан, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Astana TV .

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Погибшему Данияру было 16 лет. Мальчик заступился за маму и получил смертельный удар ножом в сердце. В полиции подтвердили, что мужчина зарезал сына своей сожительницы.

Предварительно установлено, что задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевые ранения погибшему, - сообщили в полиции.