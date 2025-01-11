Казахстанца лишили свободы после его разговора в "Чат Рулетке"

В Акмолинской области осудили мужчину за разжигание межнациональной розни в приложении "Чат Рулетка", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры региона.

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Прокуратура Астраханского района Акмолинской области организовала показательный процесс по уголовному делу о разжигании межнациональной розни.

Так, по информации надзорного органа, один из жителей района в состоянии алкогольного опьянения летом этого года в приложении "Чат Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения в отношении представителей другой национальности, включая использование нецензурной брани.

Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности, - говорится в сообщении. В суде гособвинением вина подсудимого была полностью доказана.

В итоге мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.