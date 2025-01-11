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11.01.2025, 14:58

Смертельное ножевое ранение получил полицейский в Алматы

Новости Казахстана 0 409

Оперуполномоченный Медеуского района города Алматы, находясь вне службы и в нерабочее время, оказался вовлечен в уличный конфликт, который завершился поножовщиной, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По информации Telegram-канала Еgovpress, во время конфликта сотрудник правоохранительных органов ударил гражданина Узбекистана. В ответ последний достал нож и нанес три удара в область сердца и живота.

Несмотря на усилия медиков, мужчину не удалось спасти, и он скончался в одной из больниц города.

Инцидент произошел на днях. Нападавший нанес удар ножом, который стал смертельным. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело, а также начата служебная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сейчас все материалы по делу переданы в следственные органы.

Правоохранительные органы пока не раскрывают все подробности происшествия, ссылаясь на требования законодательства, в частности, статьи 201 УПК РК, которая регулирует сохранение конфиденциальности следственных действий. Вскоре ожидаются дополнительные заявления от департамента полиции, но пока все усилия направлены на полное расследование этого трагического случая.

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