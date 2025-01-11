Медсестра с открытой формой туберкулеза работала в Актюбинской больнице для детей

В актюбинской детской больнице работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Более 700 детей теперь проверят на инфекцию, передает Tengrinews.kz .

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В актюбинской многопрофильной детской больнице работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Факт подтвердили в управлении здравоохранения области. После того, как у сотрудницы медучреждения обнаружили инфекцию, более 700 детей и 55 коллег больной проверят, как контактных.

Все медики уже прошли флюорографию и сдали необходимые анализы. Пока ничего не обнаружено, но будут проходить обследование повторно. Сама медсестра с мая по сентябрь 2024 года трижды была с разными диагнозами (ОРВИ, пневмония). Работала медсестрой реанимационного отдела. В последний раз у нее обнаружили туберкулез открытой формы, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

По данным ведомства, в общей сложности с ней могли контактировать более 700 детей, которые в период работы медсестры проходили лечение. Всем им теперь придется сдать анализы, чтобы исключить вероятность заражения туберкулезом. Это вызвало возмущение у горожан. Они пишут гневные посты в соцсетях.