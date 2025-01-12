Что грозит в Казахстане за нарушение тишины

В Казахстане за нарушение тишины в ночное время предусмотрены немалые штрафы. Однако, несмотря на строгие правила, громкие вечеринки и шумные компании продолжают беспокоить жителей в городах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мой город .

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Отметим, что шуметь запрещено с 22:00 в будни и с 23:00 в выходные, но далеко не все готовы соблюдать эти правила. К примеру, по данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 2024 году за нарушение тишины в области было оштрафовано 3 074 человека.

Согласно статье 437 КоАП РК, нарушением считается любой шум, мешающий отдыху и спокойствию людей. Это касается как физических лиц, так и развлекательных заведений, расположенных в жилых домах или на территориях жилой застройки, - говорится в сообщении.

Штраф за нарушение тишины:

на физлица в размере 5 МРП (19 660 тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20 МРП (78 640 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства в размере 30 МРП (117 960 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства в размере 100 МРП (393 200 тенге).

Если нарушение повторится в течение года, штрафы увеличатся: