18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.81
542.72
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.01.2025, 20:19

Минздрав облегчил условия экзамена на квалификацию для медсестёр

Новости Казахстана 0 303

Министерство здравоохранения РК облегчило условия экзамена на профессиональную квалификацию для среднего медперсонала, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: скриншот из видео Минздрава РК
Фото: скриншот из видео Минздрава РК

В новой системе присвоения уровней квалификации Национальный центр независимой экзаменации поддержал инициативу министра здравоохранения, и с января 2025 года введены некоторые льготные условия для медицинских работников. Это касается снижения финансовой  нагрузки при сдаче тестирования для специалистов среднего  звена с 23 000 до 17 000 тенге. Кроме того, специалисты, не прошедшие оценку на уровень квалификации в первый раз, получают возможность пересдать экзамен бесплатно, - говорится в сообщении. 

При посещении Национального центра независимой экзаменации министр здравоохранения Акмарал Альназарова подробно ознакомилась с новой системой экзаменации и присвоения квалификации медработников.  
Глава Минздрава  отметила, что новая система кардинально отличается от прежнего механизма присвоения категории. Теперь уровень квалификации ориентирован на оценку реальных профессиональных достижений, практических навыков и знаний, а не просто на формальное признание стажа работы. 

Этот механизм создаёт стимулы к постоянному профессиональному росту и совершенствованию навыков, что формирует базовые условия для оказания качественной медицинской помощи и доверия к врачам,  медсёстрам, менеджерам здравоохранения, подчеркнули в ведомстве.

Уже более 5000 специалистов по республике  успешно прошли процедуру оценки, получили сертификаты с уровнями квалификации и могут уверенно продолжать трудовую деятельность, подтвердив  свои профессиональные компетенции.
Процесс присвоения уровня квалификации включает независимую и объективную оценку компетенций медработников с участием авторитетных членов профильных медицинских ассоциаций, которые тщательно оценивают знания и навыки специалистов, принимая решения, соответствующие самым высоким стандартам медицины.

В дальнейшем систему будут развивать, что обеспечит ещё более высокие стандарты в обучении и профессиональной подготовке медицинских кадров в Казахстане, заверили в Минздраве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...