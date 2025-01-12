Минздрав облегчил условия экзамена на квалификацию для медсестёр

Министерство здравоохранения РК облегчило условия экзамена на профессиональную квалификацию для среднего медперсонала, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: скриншот из видео Минздрава РК

В новой системе присвоения уровней квалификации Национальный центр независимой экзаменации поддержал инициативу министра здравоохранения, и с января 2025 года введены некоторые льготные условия для медицинских работников. Это касается снижения финансовой нагрузки при сдаче тестирования для специалистов среднего звена с 23 000 до 17 000 тенге. Кроме того, специалисты, не прошедшие оценку на уровень квалификации в первый раз, получают возможность пересдать экзамен бесплатно, - говорится в сообщении.

При посещении Национального центра независимой экзаменации министр здравоохранения Акмарал Альназарова подробно ознакомилась с новой системой экзаменации и присвоения квалификации медработников.

Глава Минздрава отметила, что новая система кардинально отличается от прежнего механизма присвоения категории. Теперь уровень квалификации ориентирован на оценку реальных профессиональных достижений, практических навыков и знаний, а не просто на формальное признание стажа работы.

Этот механизм создаёт стимулы к постоянному профессиональному росту и совершенствованию навыков, что формирует базовые условия для оказания качественной медицинской помощи и доверия к врачам, медсёстрам, менеджерам здравоохранения, подчеркнули в ведомстве.

Уже более 5000 специалистов по республике успешно прошли процедуру оценки, получили сертификаты с уровнями квалификации и могут уверенно продолжать трудовую деятельность, подтвердив свои профессиональные компетенции.

Процесс присвоения уровня квалификации включает независимую и объективную оценку компетенций медработников с участием авторитетных членов профильных медицинских ассоциаций, которые тщательно оценивают знания и навыки специалистов, принимая решения, соответствующие самым высоким стандартам медицины.

В дальнейшем систему будут развивать, что обеспечит ещё более высокие стандарты в обучении и профессиональной подготовке медицинских кадров в Казахстане, заверили в Минздраве.