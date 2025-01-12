Черный снег напугал жителей Сатпаева

Сажа окрасила окрестности города в черный цвет и повергла в шок местных жителей Сатпаева – виной тому, считают местные жители, дешевый уголь и устаревшие фильтры, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Как сообщает «24KZ», жители Сатпаева утверждают, что черный снег зимой для них уже не удивление. Из года в год ситуация с выбросами сажи не изменяется. А в этом году стало даже хуже. Местные жители в буквально смысле «черными» заходят домой. Родители боятся выпускать детей на улицу.

Уточняется, что котельная, отапливающая город, находится в управлении частной компании. По словам представителей областного акимата и собственника, причиной загрязнения является использование дешевого угля. В будущем обещают модернизацию газоочистных установок на предприятии.

Обеспокоенные горожане обратились с жалобой к депутатам Парламента. В результате было принято решение заменить твёрдое топливо на более качественный уголь. 13 января должен поступить другой уголь с низкой зольностью. После этого проблема черного снега должна решиться. Ещё один способ избавиться от чёрной сажи — перевести котельную на газ. В регионе ведутся работы по газификации. Если частные дома в городе подключат к «голубому топливу», нагрузка на котельную и вред экологии значительно снизятся.