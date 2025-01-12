Сотрудница ЦОНа удаляла сведения о собственниках недвижимости в Атырау

Сотрудница атырауского ЦОНа оштрафована за манипуляции в информационной системе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на azh.kz .

Фото: gov.kz

Судом установлено, что специалист с 2022 по 2023 год, используя свои служебные полномочия, действуя в противоречии с интересами Центра обслуживания населения, удаляла сведения о собственниках недвижимости.

Используя IP-адрес и электронную цифровую подпись, умышленно, из корыстных побуждений незаконно удаляла охраняемую законом информацию, содержащуюся в информационной системе, связанной с объектами критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также внесла заведомо ложную информацию в информационную систему, повлекшую существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 1 года ограничения свободы. Потерпевшая сторона вопрос о назначении наказания подсудимой оставила на усмотрение суда.

Подсудимая, полностью признав свою вину, просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении 6-х несовершеннолетних детей, беременность. Отягчающих обстоятельств не установлено, - говорится в публикации.

Приговором суда подсудимая признана виновной по статье УК РК «Неправомерные уничтожение или модификация информации», с учетом смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде штрафа на сумму 738 400 тенге с лишением права занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре в коммерческих или иных организациях сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.