Замглавы департамента экологии по ВКО осудили за взятку от золотодобытчиков

Накануне суд №2 Усть-Каменогорска вынес приговор заместителю руководителя департамента экологии по ВКО Рауану Турарову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере. Об этом передаёт Ulysmedia.kz .

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Согласно материалам дела, ранее после обращения граждан департамент экологии по ВКО под руководством Рауана Турарова инициировал проверку золотоизвлекательной фабрики на предмет соблюдения норм экологического законодательства РК.

Было выявлено ряд нарушений в части отклонения от проектных решений по срокам завершения строительства. Эти нарушения влекут временное запрещение деятельности предприятия.

Однако в мае 2023 года Тураров за непривлечение компании к административной ответственности, положительный акт по результатам проверки получил от директора ТОО взятку в сумме $30 тысяч.

Вина подтверждена вещественными доказательствами – денежными средствами в сумме 6 млн 970 тысяч тенге, показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз.

Тураров вину не признал, просил оправдать его.

Наличие у чиновника пяти малолетних детей признали смягчающим обстоятельством.

Суд, исходя из тяжести совершённого преступления, назначил Турарову самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, – лишение свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, - говорится в сообщении.

Отмечается, что к лицам, осуждённым за совершение тяжких коррупционных преступлений, условно-досрочное освобождение не применяется.