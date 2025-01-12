Замглавы департамента экологии по ВКО осудили за взятку от золотодобытчиков

Накануне суд №2 Усть-Каменогорска вынес приговор заместителю руководителя департамента экологии по ВКО Рауану Турарову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
Согласно материалам дела, ранее после обращения граждан департамент экологии по ВКО под руководством Рауана Турарова инициировал проверку золотоизвлекательной фабрики на предмет соблюдения норм экологического законодательства РК.
Было выявлено ряд нарушений в части отклонения от проектных решений по срокам завершения строительства. Эти нарушения влекут временное запрещение деятельности предприятия.
Однако в мае 2023 года Тураров за непривлечение компании к административной ответственности, положительный акт по результатам проверки получил от директора ТОО взятку в сумме $30 тысяч.
Вина подтверждена вещественными доказательствами – денежными средствами в сумме 6 млн 970 тысяч тенге, показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз.
Тураров вину не признал, просил оправдать его.
Наличие у чиновника пяти малолетних детей признали смягчающим обстоятельством.
Суд, исходя из тяжести совершённого преступления, назначил Турарову самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, – лишение свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, - говорится в сообщении.
Отмечается, что к лицам, осуждённым за совершение тяжких коррупционных преступлений, условно-досрочное освобождение не применяется.
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