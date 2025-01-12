4-летний ребенок надел на голову стул и застрял

В Кызылорде спасатели пришли на помощь 4-летнему ребенку, голова которого застряла в стуле, передает Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

По данным Министерства по ЧС, ребенок случайно надел на голову стул и не смог снять его самостоятельно. Ему потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия в квартиру одного из многоэтажных домов города прибыли спасатели МЧС. Они аккуратно сняли стул с головы ребенка.

Ребенок не пострадал. Родители поблагодарили спасателей, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик лежит на полу, пока спасатели вызволяют его из беды. В результате проведенной операции мебель также не пострадала.