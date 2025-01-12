Казахстанцы рассказали об обстановке в охваченном пожарами Лос-Анджелесе

Масштабные лесные пожары продолжают бушевать в Лос-Анджелесе и его окрестностях, оставляя за собой разрушения и хаос. Чтобы узнать, что происходит в городе, мы поговорили с проживающими в нем казахстанцами. Подробнее – в материале Tengri Travel .

Фото: TikTok/@g.sxlva

Легендарный бульвар Сансет стал свидетелем паники, когда автомобилисты, пытаясь спастись от густого дыма, бросали свои машины прямо на дороге. По последним данным, пожары унесли жизни 10 человек, а соседний город Пасифик-Палисейдс с населением 23 тысячи человек практически исчез с карты, сгорев дотла. Более 1000 домов уничтожены, тысячи жителей эвакуированы.

Казахстанец Диас Мырзалиев, проживающий в Лос-Анджелесе, рассказал, что обстановка в городе на 10 января стала более стабильной, но до полного контроля над ситуацией еще далеко. Он рассказал, что, несмотря на улучшение общей ситуации, в городе все еще есть активные очаги возгорания, особенно в районе гор Топанга.

"Сейчас горит лес в горах Парка Топанга. Многие пострадавшие районы оцеплены для обеспечения безопасности. В зонах, наиболее сильно затронутых огнем, таких как Пасифик-Палисейдс и Альтадина, введен комендантский час с 18:00 до 6:00. Национальная гвардия привлечена к охране порядка, так как были случаи мародерства. Временно закрыты школы, магазины", – поделился Диас.

Он отметил, что его район, расположенный в центре города, не пострадал, и бизнесы, больницы и административные учреждения продолжают работать. Однако даже здесь ощущается запах дыма, а пепел, разнесенный ветром, оседает на улицах и автомобилях.

"В городе находиться сейчас относительно безопасно. Я живу в районе Даун Тауна. У нас все хорошо. Обстановка в этом районе спокойная. Этот район не был непосредственно затронут лесными пожарами. Многие офисные здания и бизнесы работают. Больницы и административные учреждения продолжают функционировать. Даже в районах, не затронутых пожарами, включая центр города, ощущается запах дыма. Пепел летает, разносится ветром на дальние расстояния, оседает на машине. Они видны как мелкие хлопья. Мы хотели с друзьями выйти помочь как волонтеры. Интересовались, нужна ли хоть какая-нибудь помощь, но нас развернули, сказали ехать домой. Причины такого решения, думаю, связаны с тем, что они сами справятся", – рассказал Диас.

Диас также прислал видео и поделился, что в районе Алтадена был сильный ветер Санта Ана, который повалил много деревьев, что вызвало замыкание проводов и вследствие спровоцировало пожары.

По словам казахстанца, национальная гвардия и спецслужбы продолжают ликвидировать последствия стихии, созданы временные центры для эвакуированных.

"Полиция и национальная гвардия установили контрольные пункты в зонах, затронутых пожарами, чтобы предотвратить мародерство и обеспечить безопасность жителей. Созданы временные центры для эвакуированных, где им предоставляется жилье, питание, медицинская и психологическая помощь. В некоторых районах введен комендантский час. Спасатели совместно с пожарными работают над ликвидацией оставшихся очагов возгорания. Используются вертолеты и авиация для сброса воды. Думаю, что для казахстанцев в данной ситуации нет угрозы. Я точно не слышал, что наши земляки пострадали. В случае необходимости помощи, возможно, даже если бы кто-то пострадал, мы бы узнали через наше комьюнити, соцсети, мессенджеры или знакомых", – поделился он.

Акжол Жумагулов отметил, что причиной пожаров могли стать поджоги, на что указывают задержания подозреваемых и сообщения о возгораниях в разных местах одновременно.

"Пожары начались в Палисейдс, который находится между Санта-Моникой и Малибу. Это богатый район, где, в основном, частные дома, где живут звезды. Стоимость недвижимости в среднем составляет 6-7 миллионов долларов. По предварительным данным, пожар был умышленный. В новостях сообщали, что задержали подозреваемого, но его мотивы не разглашаются. Пожары начались сразу в нескольких местах, что подозрительно. К тому же ветер в тот день был невероятно сильным, до 100 километров в час, из-за чего огонь быстро распространялся. Возгорания охватывали до пяти футбольных полей в минуту", – объяснил он.

Акжол также отметил проблемы с организацией тушения пожаров. По его словам, в гидрантах в некоторых районах не оказалось воды, что вызвало критику в адрес городских властей. В социальных сетях, как отметил казахстанец, обсуждают решение мэра и начальника пожарной службы сократить бюджет на противопожарные нужды.

"Трамп написал в соцсетях, что мэр города неадекватный, что он хотел спасти каких-то редких рыб и не заботится о людях. Беспредел, много проблем. Пожары здесь не так часто, и пожарные переобучились на парамедиков. Когда ДТП или что-то другое происходит, они первые приезжают. Даже когда я попал в ДТП, медики не приехали, а пожарные приехали. Обычно пожары происходят летом, когда температура плюс сорок, трава сухая. А сейчас это было зимой, когда температура около 25 градусов. Я думаю, это был поджог", – рассказал он.

Кроме того, Акжол отметил, что крупные страховые компании недавно прекратили предоставление услуг страхования домов от пожаров в этом регионе, что усугубляет положение владельцев недвижимости.

"Я пытался дозвониться до своей страховой компании, чтобы уточнить, покрывает ли мой дом ущерб от пожара, но они были недоступны. Видимо, таких, как я, очень много. Теперь я думаю, что нужно пересмотреть страховку, потому что горная местность, в которой я живу, тоже подвержена риску," – поделился Акжол.

Фото: TikTok/@g.sxlva

Некоторые жители связывают масштабность пожаров с изменениями в подходе к управлению природными ресурсами. Казахстанка Карина считает, что ситуацию усугубило отсутствие профилактических мер, таких как контролируемые поджоги.

"Раньше практиковали поджог сухого хвороста под контролем, чтобы избежать масштабных пожаров. Это была традиция еще со времен индейцев. Но сейчас, кажется, эта практика запрещена, и накопившиеся сухие листья и ветки стали источником огня," – рассказала Карина.

Она также подчеркнула, что проблемы с водой в Калифорнии, особенно в Лос-Анджелесе, существуют давно. В критических ситуациях для тушения пожаров можно было бы использовать морскую воду, но это не всегда делается из-за риска коррозии оборудования.

"Многие эвакуированные просто бросали свои машины в пробках, чтобы спастись. Это страшно видеть, как дорогие иномарки остаются на улицах, а люди убегают пешком," – добавила Карина.

Казахстанка Айя поделилась, что в некоторых районах эвакуация продолжается, но местами воздух уже стал чище.

"Вчера разгорелся новый пожар Keneth fire и пришло уведомление всем жителям и началась небольшая паника, образовались пробки. Но в итоге эвакуация была только у жителей той местности. Сегодня утром Национальная гвардия вошла в Лос-Анджелес, чтобы защищать дома эвакуированных от мародеров, в этих районах введен комендантский час. Более 180 000 человек покинули свои дома. Мы где-то в 30 километрах от этих районов, безопасно в определенных местах, где нет эвакуации. В нашем районе безопасно, пока не планируем никуда, воздух уже очищается и дышать легче стало", – рассказала она.

По мнению казахстанцев, проживающих в Лос-Анджелесе, ситуация начнет стабилизироваться в ближайшие дни.

"Мы не планируем на время уезжать в другое место. Нет необходимости. День–два пожар ликвидируют, город войдет в прежний режим. Я думаю, что в ближайшее время все стабилизируется. Пожарные службы, национальная гвардия и добровольцы активно работают над этим. Пожар потушат, и город вернется к привычному ритму жизни", – отметил Диас.

Отметим, что число погибших в результате пожаров в районе Лос-Анджелеса достигло 10 человек. Пожарные все еще не могут взять под контроль распространение огня.

Также представитель американской метеорологической службы AccuWeather Билл Уэйделл сообщил предварительные данные по ущербу, нанесенному экономике Калифорнии в результате разрушительных лесных пожаров. По его словам, сумма общего ущерба и экономических потерь от лесных пожаров в Южной Калифорнии оценивается до 135-150 миллиардов долларов.

Ранее местные власти сообщили, что в результате пожара в окрестностях Лос-Анджелеса в Итоне погибли пять человек. Президент США Джо Байден распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям штата.

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По данным центра международных программ "Болашак", в настоящее время в Калифорнии обучаются 73 казахстанца, включая 56 человек в рамках программы "Болашак" и 17 человек – по программе "Научная стажировка".