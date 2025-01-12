Популярный российский боец заявил о бое с Шавкатом Рахмоновым в 2025 году

Российский боец Ислам Махачев рассказал о своих дальнейших планах. В частности он отметил, что бой с победителем встречи Белал Мухаммад — Шавкат Рахмонов, вероятнее всего, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sports.kz .

Фото с сайта mma.metaratings.ru

Отвечая на вопрос, какой поединок состоится вероятнее всего, бой против Илии Топурии или поединок с победителем боя Белал Мухаммад - Шавкат Рахмонов, он ответил что делает ставки на второй вариант.

Потому что в бою с Топурией нет смысла. За что? За пояс? За деньги? У меня есть деньги, они мне не нужны. Мне нужен второй пояс, - сообщил он.

Ислам Махачев (26-1) является чемпионом UFC в легком весе. 19 января он проведет защиту титула против Армана Царукяна (22-3). Что касается чемпиона в полусреднем весе, то титул на данный момент принадлежит Белалу Мухаммаду (24-3) — в следующем поединке он должен сразиться с казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым (19-0).

Шавкат Рахмонов 8 декабря, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) одолел ирландца Иэна Гэрри (15-0): казахстанец одержал победу со счетом 3:2. Позже стало известно, сколько заработал Шавкат Рахмонов за историческую победу.