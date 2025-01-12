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12.01.2025, 16:40

Стоматолог избил пациентку в Алматинской области

Новости Казахстана 0 551

В Алматинской области разразился резонансный скандал: врач частной стоматологической клиники напал на свою пациентку. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы и Министерство здравоохранения, однако итог расследования вызвал у нее сомнения, передает Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным Telegram-канала Еgov.press, 50-летняя женщина, недовольная качеством стоматологических услуг, решила лично прийти в клинику и выразить свои претензии. Вместо попытки урегулировать ситуацию врач проявил агрессию и напал на пациентку.

“После жалобы пострадавшей Минздрав инициировал проверку. Результаты оказались неутешительными: в работе клиники выявили многочисленные нарушения, касающиеся стандартов лечения зубов. Эти факты стали основанием для возбуждения уголовного дела управлением полиции Илийского района”, – говорится в информации источника.

Однако дальнейший ход расследования оказался неожиданным. Спустя некоторое время следователь принял решение прекратить производство, что поддержала районная прокуратура. Такое развитие событий вызвало возмущение потерпевшей, которая считает, что дело было рассмотрено поверхностно, а правоохранительные органы недостаточно тщательно изучили обстоятельства инцидента.

Департамент полиции Алматинской области прокомментировал ситуацию, отметив, что расследование не завершено окончательно.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного и полного выяснения обстоятельств произошедшего. По итогам мероприятий будет принято процессуальное решение," – заверили в ведомстве.

Пострадавшая женщина надеется, что справедливость восторжествует, а действия врача и клиники получат должную правовую оценку.

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