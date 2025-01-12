Сколько закладчиков и наркокурьеров выйдут на свободу - в КУИС назвали цифру

В Комитете судебно-исполнительной системы МВД сообщили о том, сколько закладчиков и наркокурьеров выйдут на свободу в связи с изменениями в законодательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Осенью прошлого года Сенат одобрил законопроект, смягчающий наказание для наркокурьеров и закладчиков.

После вступления в силу, поправок, предусматривающих смягчение наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, более тысячи осужденных лиц получат право на условно-досрочное освобождение. При этом дальнейшее рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождении входит в компетенцию судебных органов, - сообщили в КУИС в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

Также сообщается, что настоящее время в Казахстане порядка 4 тысяч лиц осуждены за совершение наркопреступлений, из них около 1,2 тысячи – это закладчики и наркокурьеры.

Напомним, депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ. Поправками в Уголовный кодекс предлагается смягчить ответственность для молодых людей, вовлеченных в преступную деятельность под влиянием легкомыслия, и сосредоточиться на борьбе с организаторами, увеличив сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов ответил на вопрос, будет ли закон иметь обратную силу. По его словам, право заключенных наркокурьеров и закладчиков на досрочное освобождение будет реализовываться через подачу ходатайства либо по месту отбывания наказания, либо через адвоката. Каждый случай будет индивидуально рассмотрен судом, и, таким образом, осужденный сможет получить право на смягчение наказания.