Видео с 93-летней учительницей восхитило казахстанцев

Трогательное видео с 93-летней учительницей, объясняющей математику у школьной доски в Западно-Казахстанской области, завирусилось в социальных сетях, передает Liter.kz .

Фото: кадр из видео

Назия Губайдоллакызы встретилась со своими бывшими учениками спустя 40 лет после их выпуска.

В ролике, опубликованном в Instagram, учительница уверенно объясняет материал по математике, при этом, несмотря на возраст, она выглядит удивительно энергично и сосредоточенно.

Видео вызвало настоящую волну восхищения и умиления среди казахстанцев. Комментарии под видео заполнены благодарностями и восторгом, ведь возраст не стал преградой для этой удивительной женщины, которая продолжает вдохновлять и делиться знаниями.

Как пояснила в комментариях дочь Назии Губайдоллакызы, ее мама не ограничивается преподаванием только взрослым. В последние годы она активно помогает готовить своих внуков к экзаменам и поступлению в университеты, что особенно впечатляет, ведь они учатся на гранте благодаря ее помощи и поддержке.

Пользователи социальных сетей в восторге от ее феноменальной памяти и неизменного энтузиазма. Многие комментаторы восхищаются не только ее педагогическими способностями, но и жизнелюбивым настроем. Многие пишут слова благодарности, желают здоровья и долгих лет жизни этой потрясающей женщине, которая продолжает учить и вдохновлять будущие поколения.