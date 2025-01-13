Какая погода ждет казахстанцев на Старый Новый год

Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю – отмечается в ночь с 13 на 14 января (в 2025 году – с понедельника на вторник). О погоде в этот день рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", под влиянием обширного антициклона на большей части страны сохранится погода без осадков.
Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидается туман, - говорится в сообщении.
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области, днем в районе Алакольских озер Жетысуской области усилится ветер 15-20 м/с.
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