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13.01.2025, 09:40

Объем воды увеличился в Аральском море

Новости Казахстана 0 941

В северной части Аральского моря увеличился объем воды. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, по итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42 процента и достиг 27 миллиардов кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тысяч тонн.

Отметим, что в 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации направило в Арал около 2,6 миллиарда кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем - 1 миллиарда кубометров воды. Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии. Для сравнения, в 2022 году в Арал поступило всего 816 миллионов кубометров воды.

"Эти цифры - результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках. предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ. Проект по восстановлению Арала направлен, прежде всего, на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния населения", - отметил Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в октябре 2024 года сообщилось, что общий объем воды в Аральском море достиг 22 миллиардов кубометров.

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