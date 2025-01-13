Некоторые документы казахстанцы будут получать без посещения ЦОНа

В Казахстане планируют запустить пилотный проект по доставке свидетельства о рождении посредством постаматов, передает inbusiness.kz со ссылкой на primeminister.kz.

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"В частности, планируется развитие применения электронного апостиля по электронным документам, выданным органами РАГС – таких как свидетельства и справки о рождении, смерти, заключении и расторжении брака. Нововведение позволит гражданам получать указанные документы и проставить на них апостиль в рамках одного заявления", - говорится в сообщении.

Также планируется запуск пилотного проекта по совершению исполнительной надписи, который предусматривает вложение в информационную систему "Единая нотариальная информационная система" подтверждающих документов о бесспорности требований и признания долга, подаче возражения через личный кабинет должника, а также совершение нотариусом исполнительной надписи исключительно по месту регистрации должника.