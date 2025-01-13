Жителя Астаны посадили на 7 лет из-за неуплаты штрафа

Житель Астаны отправился за решетку на 7 лет из-за неуплаты штрафа. Об этом сообщает столичная прокуратура, передает Tengrinews.kz .

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Суд признал жителя города виновным в неоднократной дачи взяток должностным лицам. Мужчину приговорили к штрафу в размере более 240 миллионов тенге. Осужденный предоставил судебному исполнителю копии квитанций о частичном погашении штрафа на сумму 196 миллионов тенге.

В ходе анализа прокуратура района Нура установила, что данная сумма в доход государства не поступила и штраф не оплачен, а квитанции были подделаны.

"По указанию прокуратуры района судебный исполнитель обратился в суд с ходатайством о замене штрафа лишением свободы, которое удовлетворено. Наказание в виде штрафа заменено на 7 лет лишения свободы", - сообщили в надзорном органе.

По факту предоставления поддельных квитанций проводится проверка.