Кому могут выплатить более 200 тыс. тенге на обучение ребенка в Казахстане

Президент Казахстана 10 января подписал закон, в рамках которого внедряется Единая добровольная накопительная система "Келешек". Ее участниками смогут стать дети от 5 до 18 лет.

Как работает программа "Келешек"

Как передает Министерство науки и высшего образования РК, программа "Келешек" должна помочь казахстанцам начать копить средства на оплату обучения своих детей. Причем деньги можно будет использовать как при поступлении в отечественные образовательные учреждения, так и в зарубежные.

При этом в Казахстане уже действует Государственная образовательная накопительная система (ГОНС), в рамках которой вклады можно открыть как в банках так, и компаниях по страхованию жизни, и, помимо основных процентов, получать на них премию от государства.

Система "Келешек" будет действовать в совокупности с ГОНС и иметь свои особенности:

если открыть образовательный вклад ребенку, которому в текущем году исполнилось 5 лет, то на него сразу "упадет" стартовый капитал в размере 60 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 235 920 тенге в 2025 году ;

; для детей-сирот стартовый капитал будет больше – 120 МРП, то есть 471 840 тенге ;

; ежегодно на вклад, как и по ранее действовавшим условиям ГОНС, будет поступать государственная премия в размере 7% для детей из социально уязвимых слоев населения (СУСН) и 5% для остальных вкладчиков;

для детей из социально уязвимых слоев населения (СУСН) и для остальных вкладчиков; на вклады также будет поступать вознаграждение от банка или инвестиционный доход от компании по страхованию жизни.

Казахстанцам, которые решат стать участниками программы "Келешек", нужно будет заключить договор с компанией по страхованию жизни или открыть вклад в банке второго уровня, которые предлагают данные продукты.

При этом участникам нужно соблюдать некоторые требования. В частности, после открытия вклада они должны будут ежегодно его пополнять минимум на 24 МРП, то есть по 94 368 тенге в год, или примерно по 8 тыс. тенге в месяц. Для детей из категории СУСН эта сумма составит 12 МРП, то есть 47 184 тенге в год, или примерно по 4 тыс. тенге в месяц.

Как отмечают в ведомстве, после того, как ребенок окончит школу, средства с образовательного депозита можно будет использовать при оплате обучения в колледжах и вузах. При этом, если у ребенка будет образовательный грант, то средства разрешено использовать на другие цели:

оплатить получение другого технического или высшего образования;

продолжить накопления;

использовать накопления на жилье;

перевести деньги третьему лицу (гражданину Казахстана);

забрать средства, но при условии предоставления документа об образовании.

Напомним, в Казахстане также действует программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой каждому ребенку до 18 лет ежегодно начисляется часть инвестиционного дохода Нацфонда. Накопленные деньги можно также использовать на оплату обучения или пополнение образовательного депозита.