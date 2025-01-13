Казахстанцам начали приходить уведомления от налоговиков

В частности, гражданам отправляют документы, как:
- уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством;
- уведомление о погашении налоговой задолженности;
- уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;
- уведомление об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов;
- уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам;
- уведомление о сумме задолженности по социальным отчислениям;
- уведомление о сумме задолженности по отчислениям и (или) взносам;
- распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика;
- распоряжение о возобновлении расходных операции по кассе;
- решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;
- решение об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;
- распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика социальных отчислений;
- распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе агента;
- распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика отчислений и (или) взносов;
- уведомление об устранении нарушений налогового законодательства;
- уведомление о налоговой задолженности физических лиц;
- уведомление о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.
"Обращаем внимание, что указанные документы, направленные с 13 января 2025 года, будут доступны только в КНП ИСНА по ссылке, без дублирования отправки документов в старый Кабинет налогоплательщика. Просмотр новых уведомлений возможен также по ссылке со страницы журнала уведомлений старого Кабинета налогоплательщика. При этом просмотр ранее поступивших документов остался доступен также в журнале уведомлений старого КНП", - сообщили в Комитете госдоходов.
Инструкции по регистрации и работе в КНП ИСНА можно посмотреть на YouTube-канале комитета. Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе "Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА. В случае возникновения вопросов также можно обратиться в службу поддержки.
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