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13.01.2025, 12:14

Казахстанцам начали приходить уведомления от налоговиков

Новости Казахстана 0 1 290

Комитет государственных доходов проводит поэтапный запуск новой информационной системы налогового администрирования (ИСНА), в том числе нового Кабинета налогоплательщика ИСНА (КНП ИСНА). С понедельника, 13 января, казахстанцам туда начали приходить документы, формируемые органами государственных доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Комитета государственных доходов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В частности, гражданам отправляют документы, как:

  • уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством;
  • уведомление о погашении налоговой задолженности;
  • уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;
  • уведомление об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов;
  • уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам;
  • уведомление о сумме задолженности по социальным отчислениям;
  • уведомление о сумме задолженности по отчислениям и (или) взносам;
  • распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика;
  • распоряжение о возобновлении расходных операции по кассе;
  • решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;
  • решение об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;
  • распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика социальных отчислений;
  • распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе агента;
  • распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика отчислений и (или) взносов;
  • уведомление об устранении нарушений налогового законодательства;
  • уведомление о налоговой задолженности физических лиц;
  • уведомление о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

"Обращаем внимание, что указанные документы, направленные с 13 января 2025 года, будут доступны только в КНП ИСНА по ссылке, без дублирования отправки документов в старый Кабинет налогоплательщика. Просмотр новых уведомлений возможен также по ссылке со страницы журнала уведомлений старого Кабинета налогоплательщика. При этом просмотр ранее поступивших документов остался доступен также в журнале уведомлений старого КНП", - сообщили в Комитете госдоходов.

Инструкции по регистрации и работе в КНП ИСНА можно посмотреть на YouTube-канале комитета. Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе "Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА. В случае возникновения вопросов также можно обратиться в службу поддержки.

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