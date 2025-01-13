Казахстанцам начали приходить уведомления от налоговиков

Комитет государственных доходов проводит поэтапный запуск новой информационной системы налогового администрирования (ИСНА), в том числе нового Кабинета налогоплательщика ИСНА (КНП ИСНА). С понедельника, 13 января, казахстанцам туда начали приходить документы, формируемые органами государственных доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Комитета государственных доходов.

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В частности, гражданам отправляют документы, как:

уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством;

уведомление о погашении налоговой задолженности;

уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;

уведомление об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов;

уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам;

уведомление о сумме задолженности по социальным отчислениям;

уведомление о сумме задолженности по отчислениям и (или) взносам;

распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика;

распоряжение о возобновлении расходных операции по кассе;

решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;

решение об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;

распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика социальных отчислений;

распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе агента;

распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика отчислений и (или) взносов;

уведомление об устранении нарушений налогового законодательства;

уведомление о налоговой задолженности физических лиц;

уведомление о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

"Обращаем внимание, что указанные документы, направленные с 13 января 2025 года, будут доступны только в КНП ИСНА по ссылке, без дублирования отправки документов в старый Кабинет налогоплательщика. Просмотр новых уведомлений возможен также по ссылке со страницы журнала уведомлений старого Кабинета налогоплательщика. При этом просмотр ранее поступивших документов остался доступен также в журнале уведомлений старого КНП", - сообщили в Комитете госдоходов.

Инструкции по регистрации и работе в КНП ИСНА можно посмотреть на YouTube-канале комитета. Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе "Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА. В случае возникновения вопросов также можно обратиться в службу поддержки.