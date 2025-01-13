Выкуп невесты и пышные тои в кредит - мнения казахстанцев о старинных обычаях разделились

В современных казахстанских семьях отношение к национальным обычаям существенно различается в зависимости от региона и конкретного обычая, что связано с культурными и этническими различиями. Об этом, ссылаясь на исследования социологов, сообщает Ranking.kz , передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Для большинства респондентов (55,3 процента), прошедших опрос, соблюдение обычаев остается важным условием благополучия семьи. Треть опрошенных считают это необязательным, а 11,4 процента вовсе не придают этому значения. Гораздо больший акцент казахстанцы делают на взаимной любви и уважении, а также на отсутствии вредных привычек в семье.

Отношение казахстанцев к выкупу невесты и ее похищению

Более 70 процентов опрошенных выразили положительное или скорее положительное отношение к таким традициям, как выкуп невесты (72,1 процента) и обязанности родителей обеспечивать дочь достойным приданым перед замужеством (78,6 процента).

Однако отношение к похищению невесты заметно изменилось. Более 71 процента респондентов осуждают этот обычай, считая его насильственным. Тем не менее, 26,2 процента опрошенных все еще относятся к нему положительно.

"В Мангистауской области 67,5 процента респондентов считают, что кража невесты и принудительное замужество - это нормально, в то время как в Восточно-Казахстанской области 97,1 процента опрошенных относятся к такому явлению отрицательно или скорее отрицательно", - говорится в информации.

Как сообщается, искаженное понимание старинного обычая, когда влюбленные договаривались о краже невесты, в настоящее время нередко оборачивается похищением девушки без ее согласия и переходит в плоскость уголовного расследования.

Пышные тои в долг

Пышные торжества остаются важной частью местной культуры, но все больше людей выступают против их проведения за счет кредитов. Лишь 35,7 процента опрошенных готовы закатить пир в долг, тогда как 60 процентов против такого подхода.

"В ВКО также наблюдается один из самых скромных показателей (2,9 процента) доли респондентов, которые поддерживают желание проводить пышные застолья, даже если у семьи нет на это средств. В Туркестанской и Кызылординской областях таких людей намного больше: 50,7 процента и 53,3 процента соответственно", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в ходе выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного в 2024 году специалистами Бюро нацстатистики, 34 процента участников указали, что не могут проводить обряды без финансовых затруднений и необходимости влезать в долги. При этом такая проблема чаще встречается в городах (38,3 процента), чем в сельской местности (24,5 процента).

Имя первенца и его воспитание

75,9 процента респондентов поддерживают обычай, согласно которому право выбора имени первенца остается за родителями мужа.

"Лишь чуть более половины опрошенных положительно относятся к давнему обычаю отдавать на воспитание родителям мужа первенца молодой пары. Еще 42,3 процента респондентов считают это неправильным по разным причинам", - указывается в информации.



Совместное проживание взрослых детей с родителями

Традиция совместного проживания родителей с семьей сына остается важной в большинстве регионов Казахстана. Более 77 процентов респондентов считают, что один из сыновей, чаще младший, должен проживать с родителями.

"Практически во всех областях, кроме Павлодарской, доля респондентов, поддерживающих этот обычай, превышает 50 процентов. Особенно высокие показатели по этому вопросу наблюдаются на юге страны", - свидетельствуют результаты исследования.

Согласно аналитическому докладу "Особенности межпоколенческого взаимодействия в казахстанских семьях", основным фактором совместного проживания поколений остается следование традициям. На втором месте - невозможность молодой семьи приобрести собственное жилье, и лишь на третьем - помощь в воспитании внуков.

Результаты анализа показывают, что регионы с высокой долей расширенных домохозяйств, где под одной крышей проживают несколько поколений, чаще сталкиваются с нехваткой личного пространства и квадратных метров на одного человека.