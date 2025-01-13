Выкуп невесты и пышные тои в кредит - мнения казахстанцев о старинных обычаях разделились

В современных казахстанских семьях отношение к национальным обычаям существенно различается в зависимости от региона и конкретного обычая, что связано с культурными и этническими различиями. Об этом, ссылаясь на исследования социологов, сообщает Ranking.kz, передает Tengrinews.kz.
Для большинства респондентов (55,3 процента), прошедших опрос, соблюдение обычаев остается важным условием благополучия семьи. Треть опрошенных считают это необязательным, а 11,4 процента вовсе не придают этому значения. Гораздо больший акцент казахстанцы делают на взаимной любви и уважении, а также на отсутствии вредных привычек в семье.
Более 70 процентов опрошенных выразили положительное или скорее положительное отношение к таким традициям, как выкуп невесты (72,1 процента) и обязанности родителей обеспечивать дочь достойным приданым перед замужеством (78,6 процента).
Однако отношение к похищению невесты заметно изменилось. Более 71 процента респондентов осуждают этот обычай, считая его насильственным. Тем не менее, 26,2 процента опрошенных все еще относятся к нему положительно.
"В Мангистауской области 67,5 процента респондентов считают, что кража невесты и принудительное замужество - это нормально, в то время как в Восточно-Казахстанской области 97,1 процента опрошенных относятся к такому явлению отрицательно или скорее отрицательно", - говорится в информации.
Как сообщается, искаженное понимание старинного обычая, когда влюбленные договаривались о краже невесты, в настоящее время нередко оборачивается похищением девушки без ее согласия и переходит в плоскость уголовного расследования.
Пышные торжества остаются важной частью местной культуры, но все больше людей выступают против их проведения за счет кредитов. Лишь 35,7 процента опрошенных готовы закатить пир в долг, тогда как 60 процентов против такого подхода.
"В ВКО также наблюдается один из самых скромных показателей (2,9 процента) доли респондентов, которые поддерживают желание проводить пышные застолья, даже если у семьи нет на это средств. В Туркестанской и Кызылординской областях таких людей намного больше: 50,7 процента и 53,3 процента соответственно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного в 2024 году специалистами Бюро нацстатистики, 34 процента участников указали, что не могут проводить обряды без финансовых затруднений и необходимости влезать в долги. При этом такая проблема чаще встречается в городах (38,3 процента), чем в сельской местности (24,5 процента).
75,9 процента респондентов поддерживают обычай, согласно которому право выбора имени первенца остается за родителями мужа.
"Лишь чуть более половины опрошенных положительно относятся к давнему обычаю отдавать на воспитание родителям мужа первенца молодой пары. Еще 42,3 процента респондентов считают это неправильным по разным причинам", - указывается в информации.
Традиция совместного проживания родителей с семьей сына остается важной в большинстве регионов Казахстана. Более 77 процентов респондентов считают, что один из сыновей, чаще младший, должен проживать с родителями.
"Практически во всех областях, кроме Павлодарской, доля респондентов, поддерживающих этот обычай, превышает 50 процентов. Особенно высокие показатели по этому вопросу наблюдаются на юге страны", - свидетельствуют результаты исследования.
Согласно аналитическому докладу "Особенности межпоколенческого взаимодействия в казахстанских семьях", основным фактором совместного проживания поколений остается следование традициям. На втором месте - невозможность молодой семьи приобрести собственное жилье, и лишь на третьем - помощь в воспитании внуков.
Результаты анализа показывают, что регионы с высокой долей расширенных домохозяйств, где под одной крышей проживают несколько поколений, чаще сталкиваются с нехваткой личного пространства и квадратных метров на одного человека.
"По данным Бюро национальной статистики, к таким территориям относятся южные регионы. Пример - Кызылординская область, где доля расширенных домохозяйств больше, чем в среднем по стране - 31,7 процента. Вместе с тем, обеспеченность жильем в регионе самая низкая: всего 18,5 квадратных метра на человека. Аналогичная ситуация наблюдается в Туркестанской и Алматинской областях", - указывается в информации.
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