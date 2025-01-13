Казахстанцы больше не будут платить ИПН с пенсионных накоплений

Новый Налоговый кодекс с нормой об отмене ИПН (индивидуального подоходного налога) планируют принять в этом году, а в действие он вступит в 2026 году , передает Liter.kz .

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По словам бухгалтера Айгерим Рахымкызы, основное изменение состоит в том, что с 2026 года налог с пенсионных накоплений удерживаться не будет, в том числе при частичном изъятии. Это позволит казахстанцам значительно сэкономить при использовании накопленных средств на покупку жилья или лечение.

“Индивидуальный подоходный налог (ИПН) при снятии пенсионных средств удерживаться не будет, что дает значительную экономию (также прощение долга по ИПН по ранее снятым пенсионным накоплениям). Однако это правило не распространяется на тех, чьи средства уже были удержаны в рамках старых норм”, — сказала бухгалтер.

Важно понимать, что порог достаточности, который позволяет изымать средства, изменяется не автоматически 1 января каждого года, а по достижении нового возраста вкладчика.

“Если вам исполняется 30 лет в июле 2025 года, то новый порог достаточности для 30-летнего возраста начнет действовать именно с вашего дня рождения. До этого момента применяется порог для 29 лет. Таким образом, возрастной порог связан с вашей персональной датой рождения, а не с календарным годом”, — добавила бухгалтер.

Ранее в Министерстве национальной экономики Казахстана дали разъяснения по этому вопросу — до вступления этих поправок в силу порядок удержания ИПН с пенсионных накоплений будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Принятие данных норм предполагает упрощение механизма налогообложения пенсионных выплат и сокращение отчетности.

“Освобождение пенсионных выплат от ИПН начнет действовать с 1 января 2026 года. До этого момента удержание ИПН с пенсионных накоплений будет производиться по действующим правилам”, — заявили в ведомстве.

По словам астанчанки Айгерим Омар, у нее уже несколько лет висят в “долгах” по налогам 270 тысяч тенге, когда она делала переуступку излишек пенсионных накоплений сестре на погашение части ипотеки. И сейчас она была бы рада, чтобы это долг по ИПН “списали”.

“Это такой бред платить ИПН на свои же пенсионные, по которым уже уплачены налоги”, — добавила женщина.

К примеру, сейчас при досрочном изъятии казахстанцами части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и других нужд, эти деньги облагаются налогом на доходы физических лиц (ИПН) по ставке 10% (пункт 1 статьи 320 Налогового кодекса РК). Для удобства вкладчиков предусмотрено два варианта уплаты налога:

заплатить налог с отсрочкой, равными частями, в течение 16 лет с момента выхода на пенсию или

заплатить налог сразу при изъятии накоплений.

При подаче заявления на изъятие средств необходимо сразу выбрать удобный вариант уплаты налога, в данном случае — это отсрочка, если есть такая возможность, как говорят эксперты.

Напомним, в 2023 году при обсуждении улучшений налогового законодательства депутаты Парламента рассмотрели проект закона, который предложил исключить нормы, обязывающие удержание индивидуального подоходного налога (ИПН) при выплатах из пенсионных накоплений. Эта мера стала частью обсуждения изменений в Налоговом кодексе, который должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Как подчеркнули в министерстве, пенсионные накопления, направляемые в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), долгое время используются фондом для инвестиций, в том числе в ценные бумаги. Это способствует экономическому развитию, а значит, эти средства уже выполняют свою роль в инвестиционной политике как ЕНПФ, так и частных накоплений граждан.

Проект был согласован со всеми заинтересованными сторонами, включая сам ЕНПФ, и 28 августа 2024 года был внесен в Мажилис Парламента для дальнейшего обсуждения.

Также в прошлом году министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, что в правительстве пришли к мнению, что пенсионные выплаты казахстанцев не будут облагаться подоходным налогом.

“Цена вопроса для бюджета относительно небольшая, поэтому мы решили пойти навстречу”, — сказал он в интервью СМИ.

По подсчетам ведомства, отмена ИПН с пенсионных выплат может привести к потерям местных бюджетов в размере около 14,8 млрд тенге ежегодно.