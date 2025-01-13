Волчья Луна: необычное полнолуние смогут наблюдать казахстанцы

В ближайшие дни ночное небо Казахстана преобразится: особенное полнолуние готово заворожить нас своим ярким светом и подарить ощущение волшебства. Что это за явление и когда именно оно произойдет, рассказывает Tengri Life со ссылкой на science.nasa.gov .

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Почему январское полнолуние называют волчьим

Январское полнолуние, известное как Волчья Луна, издавна окружено атмосферой мистики. Это название пришло к нам из 1930-х годов, когда в популярном американском издании Maine Farmers' Almanac начали публиковать традиционные индейские названия для каждого полнолуния. Согласно легендам, именно в холодные январские ночи на окраинах деревень особенно часто слышались волчьи завывания, и этот вой среди пейзажей, освещенных яркой полной луной, создавал мистическую атмосферу.

Народные поверья приписывают этому периоду разные магические свойства. Чаще всего считалось, что в этот период хорошо завершать дела, которые тянутся за вами из прошлого года, отпускать все лишнее и плохое и готовиться к новому этапу жизни в наступившем году.

Когда волчья луна ожидается в Казахстане

Полнолуние наступит в ночь с понедельника на вторник, 14 января 2025 года, в 03:27 по времени Астаны. В этот момент Луна достигнет максимальной полноты и яркости. Для невооруженного глаза лунный диск будет казаться полным на протяжении нескольких ночей, начиная примерно с 12 января. Луна останется полной на протяжении трех дней – с вечера воскресенья до утра среды, даря нам незабываемое зрелище на ночном небосводе.

По данным NASA, дата полнолуния в январе 2025 года совпадает с несколькими важными моментами в различных календарях и культурах:

Полнолуние приходится на середину 12-го месяца китайского года Кролика. Оно знаменует подготовку к Новому году, который начнется с новолуния 29 января, открывая год Змеи.



В этот период также наступает середина месяца Тевет – десятого месяца в еврейском календаре, что делает полнолуние значимым событием для традиционных лунных расчётов.



Также это полнолуние выпадает на Раджаб, седьмой месяц исламского календаря. Раджаб считается одним из четырех священных месяцев, в которые запрещены войны и сражения, а верующие уделяют особое внимание благим делам и молитвам.