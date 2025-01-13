Семизначную сумму выплатят участникам ВОВ в одном из регионов Казахстана

В Карагандинской области к 80-летию Победы участники и ветераны ВОВ получат выплаты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информацию акимата области.

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По официальным данным, сейчас в Карагандинской области проживает 3 240 ветеранов, из них девять участников Великой Отечественной войны. В регионе уже началась подготовка к празднованию 80-летия Победы.

"Старт празднованию 80-летия Победы уже дан. Прошли мероприятия, посвященные 100-летию ветеранов Великой Отечественной войны Кали Аманбаева и Камали Дюсембекова. В настоящее время создаются областной и региональный штабы, которые будут координировать работу по решению социальных вопросов ветеранов войны и тружеников тыла", - сообщил на аппаратном совещании руководитель управления внутренней политики Нурлан Бикенов.

В Карагандинской области уже известны суммы единовременной материальной помощи ко Дню Победы. Участники Великой Отечественной войны получат по три миллиона тенге.

Предусмотрены также выплаты приравненным по льготам к ветеранам ВОВ: узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – 200 тысяч тенге, труженикам тыла – 100 тысяч тенге, вдовам и женам погибших солдат в годы ВОВ – 50 тысяч тенге.

Кроме того, будут вручены юбилейные медали.

"Очень важно, чтобы никого не забыли, чтобы никто из ветеранов не остался без внимания", – подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

Он дал поручения руководству управлений, задействованных в проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

Напомним, в прошлом году участники войны, проживающие в Карагандинской области, к 9 мая получили по два миллиона тенге.

Отметим, на данный момент пока нет информации о том, сколько получат участники и ветераны ВОВ в других областях Казахстана.

3 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года. Президент подчеркнул, что план празднования юбилея Победы достаточно насыщенный.