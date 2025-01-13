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13.01.2025, 18:20

Казахстанец назвал цену своей почки - ему грозит 5 лет

Новости Казахстана 0 447

Продажа почки ради погашения долгов обернулась судом для жителя Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В суде №2 Актобе рассматривается необычное дело. На скамье подсудимых находится 28-летний житель Атырауской области, который пытался продать собственную почку. Согласно материалам уголовного дела, в мае 2024 года он разместил объявление в популярном мессенджере. В тексте он указал, что продает одну почку, и оставил свой номер телефона. Покупатель на объявление откликнулся, однако во время передачи денег мужчину задержали оперативники.

"В мае прошлого года из-за больших долгов я написал в закрытой группе, что продам одну почку. Потом забыл об этом. Позже мне позвонила женщина из Актобе и сказала, что готова купить орган для своего брата. Мы договорились о цене в девять миллионов тенге. Плюс я сказал, что все транспортные расходы и оплату за анализы она покроет сама. В сентябре я приехал из Атырау в Актобе. В назначенное время мы встретились, и она передала мне первоначальную сумму", - рассказал сегодня подробности незаконной торговли подсудимый.

Мужчину задержали в момент получения первоначальной суммы от мнимого покупателя.

"Подсудимый в целях продажи собственной почки прошел медицинское обследование. 20 сентября 2024 года остановился на съемном жилье, которое ему оплатил покупатель. 25 сентября того же года во время получения 5 миллионов тенге от клиента был задержан полицией", - зачитал фабулу государственный обвинитель Адилет Кенжалы.

В суде стало известно, что у мужчины двое несовершеннолетних детей 3 и 6 лет, а его супруга беременна третьим ребенком. Она также присутствовала на предварительном слушании. Сам житель Атырау находится под домашним арестом. Ему предъявлены обвинения по двум статьям: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов или тканей человека". Житель Атырау полностью признает вину и утверждает, что на попытку продажи своего органа его вынудила нужда.

"На тот момент у меня были большие долги. И это заставило меня разместить подобное объявление. Но я признаю вину и раскаиваюсь", - сообщил подсудимый.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На следующее заседание в суд пригласили свидетеля по данному делу.

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