“Вам подарок“: мошенники нашли новый способ обмана

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На редакционный номер в WhatsApp обратилась читательница, которая стала жертвой новой схемы мошенничества в Telegram. Женщина рассказала, что получила сообщение от своего знакомого с предложением оформить бесплатную премиум-подписку в мессенджере. Сообщение выглядело как праздничный подарок в честь Нового года и содержало ссылку для активации.

"Мне пришло сообщение от знакомого, он отправил ссылку, якобы это был подарок в виде подписки Telegram Premium на Новый год. Я отсканировала QR-код по ссылке, а потом обнаружила, что к моему аккаунты привязалось стороннее устройство", – рассказала казахстанка.

Фото: предоставлено читательницей

К счастью, она обнаружила достаточно быстро данный факт и заблокировала доступ, а также поменяла пароли во всех соцсетях и банковских аккаунтах. Когда девушка написала своему знакомому, чтобы уточнить, отправлял ли он это сообщение, выяснилось, что его аккаунт был взломан.

Как работает мошенническая схема

Схема, с которой столкнулась казахстанка, получила широкое распространение. Недавно эксперты Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупредили о новой опасной схеме мошенничества, связанной с популярным мессенджером Telegram.

По словам специалистов, злоумышленники активно используют праздничную атмосферу для обмана пользователей, предлагая поддельные "подарки" с фишинговой ссылкой. При переходе по ней и вводе данных для авторизации в Telegram пользователь невольно передает свои учетные данные мошенникам, которые затем получают полный доступ к его аккаунту. Сообщения распространяются через ранее взломанные аккаунты контактов в списке получателя, что делает их особенно правдоподобными.

Как защитить себя

Специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности:

не переходите по подозрительным ссылкам, даже если сообщение выглядит как отправленное вашим знакомым, убедитесь в его подлинности;

проверяйте отправителей - мошенники нередко создают фейковые аккаунты, копируя фото и имена реальных пользователей;

включите двухфакторную аутентификацию - это создаст дополнительный уровень защиты для вашего аккаунта в Telegram.

Что делать, если доступ к аккаунту утерян

Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы уже стали жертвой мошенников, необходимо как можно скорее обратиться в службу поддержки Telegram и уведомить их о случившемся.

"Будьте внимательны и защищайте свои данные!" – подчеркнули специалисты KZ-CERT.

Помните: ни одна акция или подарок не стоят риска потерять доступ к вашему аккаунту и личным данным!