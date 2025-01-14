“Вам подарок“: мошенники нашли новый способ обмана

Казахстанка рассказала о новой схеме мошенничества в Telegram через фейковые "подарки", передает Tengri Life.
На редакционный номер в WhatsApp обратилась читательница, которая стала жертвой новой схемы мошенничества в Telegram. Женщина рассказала, что получила сообщение от своего знакомого с предложением оформить бесплатную премиум-подписку в мессенджере. Сообщение выглядело как праздничный подарок в честь Нового года и содержало ссылку для активации.
"Мне пришло сообщение от знакомого, он отправил ссылку, якобы это был подарок в виде подписки Telegram Premium на Новый год. Я отсканировала QR-код по ссылке, а потом обнаружила, что к моему аккаунты привязалось стороннее устройство", – рассказала казахстанка.
Фото: предоставлено читательницей
К счастью, она обнаружила достаточно быстро данный факт и заблокировала доступ, а также поменяла пароли во всех соцсетях и банковских аккаунтах. Когда девушка написала своему знакомому, чтобы уточнить, отправлял ли он это сообщение, выяснилось, что его аккаунт был взломан.
Схема, с которой столкнулась казахстанка, получила широкое распространение. Недавно эксперты Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупредили о новой опасной схеме мошенничества, связанной с популярным мессенджером Telegram.
По словам специалистов, злоумышленники активно используют праздничную атмосферу для обмана пользователей, предлагая поддельные "подарки" с фишинговой ссылкой. При переходе по ней и вводе данных для авторизации в Telegram пользователь невольно передает свои учетные данные мошенникам, которые затем получают полный доступ к его аккаунту. Сообщения распространяются через ранее взломанные аккаунты контактов в списке получателя, что делает их особенно правдоподобными.
Специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности:
Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы уже стали жертвой мошенников, необходимо как можно скорее обратиться в службу поддержки Telegram и уведомить их о случившемся.
"Будьте внимательны и защищайте свои данные!" – подчеркнули специалисты KZ-CERT.
Помните: ни одна акция или подарок не стоят риска потерять доступ к вашему аккаунту и личным данным!
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