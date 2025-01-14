“Ударил бортпроводника“: в полиции прокомментировали инцидент в аэропорту Астаны

Во время посадки пьяный мужчина ударил по животу бортпроводника самолета, выполнявшего рейс Астана - Усть-Каменогорск. Неадекватный пассажир также выкрикивал слово "бомба". Об этом сообщили другие пассажиры рейса, передает Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Из-за этого инцидента вылет самолета авиакомпании Fly Arystan отложили.

В департаменте полиции на транспорте информацию подтвердили.

"Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Астаны задержали 47-летнего пассажира авиарейса сообщением Астана - Усть-Каменогорск, чьи действия представляли угрозу общественной безопасности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар в область живота бортпроводнику и при выходе с воздушного судна выкрикивал слово «бомба», создавая панику среди пассажиров и экипажа", - сообщили в полиции.

Полицейские завели уголовное дела "по фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма".

После инцидента самолет проверили: взрывные устройства и другие запрещенные предметы не обнаружили.

"Подобное поведение недопустимо и будет жестко пресекаться. Любые попытки дестабилизации обстановки или запугивания на транспорте рассматриваются как серьезная угроза, и виновные понесут ответственность по всей строгости закона", - заявили в полиции.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания.