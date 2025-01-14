Студентам в Казахстане повысят стипендии

В два раза повысят стипендии студентам казахстанских вузов и колледжей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «24KZ».

Фото: ИА «NewTimes.kz»

С нового учебного года бакалавры начнут получать 52 тысячи тенге, а выплаты будущих педагогов и медиков достигнут 84 тысяч тенге. У магистрантов и докторантов стипендии будут ещё выше – 117 и 262 тысячи тенге.

Озвучили в Министерстве науки и высшего образования размер выплат и интернам с резидентами – получать они будут 94 тысячи и 134 тысячи тенге соответственно. Для отдельных категорий студентов с нарушениями, например, зрения и слуха установлены надбавки: 94 тысячи тенге для бакалавров, 204 тысячи для магистрантов и почти полмиллиона для докторантов.

Кроме государственной есть и президентская стипендия для отличившихся в учёбе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которая назначается по решению учёного совета вуза, она составляет 104 тысячи тенге.