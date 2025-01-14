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14.01.2025, 08:20

"Спекулируют на теме авиакатастрофы под Актау": МИД России назвал фейком письмо Лаврова азербайджанскому министру

Новости Казахстана 0 990

В Министерстве иностранных дел РФ назвали фейком появившееся в Сети якобы письмо главы ведомства Сергея Лаврова азербайджанскому коллеге, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РФ.

Фото: t.me/mangystau_press
Фото: t.me/mangystau_press
Как сообщает российское ведомство в своем Telegram-канале, в Сети распространяется письмо якобы от имени Лаврова на имя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, написанное на английском языке, о том, что якобы Россия не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства.

"Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты.

Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Это далеко не первый вброс на данную тему", – говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в конце декабря министры поговорили по телефону и подтвердили договоренности президентов России и Азербайджана о необходимости обеспечить самое тщательное расследование трагедии под Актау.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

Между тем сразу после авиакатастрофы ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны. Министр транспорта страны также заявил, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".

К слову, позже Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Фейковое письмо

Фейковое письмо. Фото: t.me/MID_Russia

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