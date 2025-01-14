В одном из городов Казахстана оштрафуют тех, кто выбросит елку позже 25 января

Новогодние праздники подходят к концу, а значит пора прощаться с елкой. Куда девать живые сосны и ели, до сих пор оставалось вопросом. Власти в Петропавловске сумели ответить на него, сообщает Zakon.kz.

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Власти города предупреждают: выброс елки после 25 января может закончиться штрафом. В акимате Петропавловска сообщили, что с 15 по 25 января будет организован централизованный вывоз елок.

"Убедительная просьба не выбрасывать елки в мусорные баки. Напоминаем, что мусорные баки предназначены исключительно для ТБО", – напомнили в акимате города.

В департаменте внутренних дел также напомнили, что выброс елок в неположенных местах можно расценивать как нарушение правил благоустройства. Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере до 20 месячных расчетных показателей (78 640 тенге). Правда, на первый раз можно ограничиться предупреждением.