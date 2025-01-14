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14.01.2025, 08:59

Двое умерли, одна в тяжелом состоянии: об освобожденных в Актобе заложниках рассказали врачи

Новости Казахстана 0 761

В Управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии единственной выжившей при захвате заложников в Актобе этой ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал 24KZ.

Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал министерства здравоохранения
Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал министерства здравоохранения
Накануне вечером неизвестный мужчина проник в дом и захватил троих заложников. Спустя несколько часов переговоров их удалось освободить, а подозреваемого задержать.

Однако, как сообщает телеканал, по дороге в больницу один из заложников скончался, а второй умер на операционном столе.

"В областную многопрофильную больницу накануне доставили пострадавших во время инцидента. Сейчас в больнице находится женщина. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь", - говорится в материале.

Как отмечают медики, пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии, с ней работают психологи.

"Мама женщины, ей было 67 лет, умерла во время транспортировки в машине скорой помощи. Отчим, которому было 75 лет, скончался на операционном столе. У мужчины были травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали корреспонденты телеканала.

Напомним, изначально информация о захвате заложников в частном доме в Актобе появилась в соцсетях. В полиции сообщали, что на место происшествия направились глава департамента полиции, прокурор города, с захватчиком велись переговоры.

Позже стало известно, что заложников удалось освободить. Захватчика задержали. Возбуждено уголовное дело.

Добавим, согласно статье 261 УК РК, захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или другого лица совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные:

  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. неоднократно;
  3. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
  4. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
  5. в отношении заведомо несовершеннолетнего;
  6. в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  7. в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии;
  8. в отношении двух или более лиц;
  9. из корыстных побуждений или по найму, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением гражданства РК или без такового, с конфискацией имущества или без таковой", – говорится в тексте УК РК.

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