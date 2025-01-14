Двое умерли, одна в тяжелом состоянии: об освобожденных в Актобе заложниках рассказали врачи

В Управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии единственной выжившей при захвате заложников в Актобе этой ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал 24KZ .

Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал министерства здравоохранения

Накануне вечером неизвестный мужчина проник в дом и захватил троих заложников. Спустя несколько часов переговоров их удалось освободить, а подозреваемого задержать.

Однако, как сообщает телеканал, по дороге в больницу один из заложников скончался, а второй умер на операционном столе.

"В областную многопрофильную больницу накануне доставили пострадавших во время инцидента. Сейчас в больнице находится женщина. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь", - говорится в материале.

Как отмечают медики, пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии, с ней работают психологи.

"Мама женщины, ей было 67 лет, умерла во время транспортировки в машине скорой помощи. Отчим, которому было 75 лет, скончался на операционном столе. У мужчины были травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали корреспонденты телеканала.

Напомним, изначально информация о захвате заложников в частном доме в Актобе появилась в соцсетях. В полиции сообщали, что на место происшествия направились глава департамента полиции, прокурор города, с захватчиком велись переговоры.

Позже стало известно, что заложников удалось освободить. Захватчика задержали. Возбуждено уголовное дело.

Добавим, согласно статье 261 УК РК, захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или другого лица совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии; в отношении двух или более лиц; из корыстных побуждений или по найму, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.