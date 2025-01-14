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14.01.2025, 09:30

Захват заложников в Актобе: появились новые подробности

Новости Казахстана 0 925

В ДП Актюбинской области озвучили новые подробности о захвате заложников. Как оказалось, одна из женщин была знакома с подозреваемым, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Кадр из видео: t.me/diapazonnews
Кадр из видео: t.me/diapazonnews
Как сообщается на официальной странице ДП Актюбинской области в Instagram, 13 января около 20.00 в Центр оперативного управления поступило сообщение о захвате заложницы в частном жилом доме в Актобе. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и спецподразделения.

"По прибытии оперативных служб было достоверно установлено, что в заложниках находится одна женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым.

При этом злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров и отказа подозреваемого выполнить требования об освобождении заложницы, а также после тщательной подготовки сил было принято решение о проведении штурма.

В результате спецоперации подозреваемый задержан и заложница освобождена", - рассказали в полиции.

По данным ведомства, при обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

"К сожалению, один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой - в больнице. Третьему пострадавшему врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - пояснили в ДП Актюбинской области.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших и гарантировали, что виновный понесет наказание по всей строгости закона.

Напомним, изначально информация о захвате заложников в частном доме в Актобе появилась в соцсетях. В полиции сообщали, что на место происшествия направились глава департамента полиции, прокурор города, с захватчиком велись переговоры. Позже стало известно, что заложников удалось освободить. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Затем в управлении здравоохранения региона рассказали, что сейчас в больнице находится женщина. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь. К сожалению, еще один из заложников скончался по дороге в больницу, а второй умер на операционном столе.

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