Нацбанк анонсировал важное изменение касательно курсов валют в обменниках Казахстана

В Казахстане разрабатывается проект постановления правления Национального банка РК "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", сообщает Zakon.kz.

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Об этом 14 января 2025 года проинформировали в НБК.

"Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге. Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка", – говорится в заявлении Нацбанка.

В монетарном регуляторе подчеркнули, что эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.