Многодетного отца убили в Казахстане из-за сообщения в WhatsApp

Как сообщили в суде, в июле 2024 года мужчина по имени Окжетпес (имя изменено – прим.ред.) выпивал дома с друзьями Абулхаиром и Бериком (имена изменены – прим.ред.). После застолья Абулхаир вышел на улицу и через чат в WhatsApp начал угрожать Окжетпесу и оскорблять его. Это спровоцировало мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Взяв нож, Окжетпес вышел на улицу и нанес Абулхаиру несколько ударов, в том числе в область сердца. От полученных ранений мужчина скончался на месте из-за острой кровопотери.

На суде Окжетпес признал факт нападения, но просил переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью, утверждая, что не хотел убивать. Однако суд установил, что удары ножом были нанесены с прямым умыслом.

Учитывая наличие у подсудимого двух несовершеннолетних детей, а также частичное признание вины, ему назначили 9 лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил взыскать с Окжетпеса 10 миллионов тенге в пользу жены погибшего, которая осталась одна с пятью детьми.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Вчера, 13 января, стало известно о вопиющем случае: сын убил и поджег свою мать в Шымкенте.