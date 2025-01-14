Онлайн-покупки в Казахстане - премьер дал поручение

Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения по онлайн-покупкам в Казахстане. В частности, он поручил выработать предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в стране, в том числе рынков и магазинов "у дома", передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Выступая во время заседания правительства, глава кабмина заявил, что не только иностранные площадки, "но и "отечественные маркетплейсы не гарантируют качество", а "информация о подлинности товара часто отсутствует".

"Это создает риски как для потребителей в приобретении некачественного товара, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Для решения всех этих вопросов Министерству торговли и интеграции необходимо следующее. Первое. Выработать конкретные предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, в том числе рынков и небольших магазинов "у дома". Второе. Совместно с министерствами юстиции и цифрового развития до конца февраля выработать конкретные меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле. Эта работа должна быть акцентирована на приоритете качества продукции, защите интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан", - поручил Бектенов.

Следующее поручение премьера коснулось развития торговли, которое, как подчеркнул он, зависит от транспортной, логистической и складской инфраструктуры.

"Министерству совместно с заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом до конца марта надо сформировать эффективные цепочки поставок товаров как внутри страны, так и на международном уровне. Совместно с заинтересованными госорганами и ассоциацией "Цифровой Казахстан" выработать дополнительные меры господдержки развития электронной коммерции. Ранее был принят план по развитию электронной торговли до 2027 года. Однако уже сейчас необходимо его актуализировать с учетом предложений отечественного бизнес-сообщества и опыта работы с маркетплейсами. Эту работу нужно завершить до конца марта", - добавил Бектенов.

Глава кабмина поручил министерствам цифровизации и торговли в месячный срок разработать соответствующий план развития национального почтового оператора.