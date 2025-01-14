Какие кредиты автоматически аннулируются в Казахстане

В целях противодействия финансовому мошенничеству с 2023 года в Казахстане введена мера по добровольному отказу от кредита. Каждый гражданин может ввести запрет на получение займов. Услуга "Стоп-кредит" доступна через сайт и мобильное приложение eGov. Как это сделать, напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает Tengrinews.kz.
Услугой можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение. Для того, чтобы воспользоваться услугой через компьютер, необходимо:
Для того, чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение, следует:
"После этого в вашей кредитной истории появится отметка об отказе от получения кредита. Кредитные организации, обращающиеся за информацией в кредитные бюро, увидят данное ограничение и примут решение об отказе в выдаче кредита. Если кредит оформляется без вашего ведома, несмотря на персональный запрет на его получение, задолженность подлежит автоматическому аннулированию", - сообщили в АРРФР.
Отключить данную услугу можно так же легко в любое время. Кроме того, ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов.
Согласно данным на 30 декабря 2024 года, услугой "Стоп-кредит" воспользовались более 920 тысяч граждан, добавили в АРРФР.
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