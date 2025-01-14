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14.01.2025, 12:45

Какие кредиты автоматически аннулируются в Казахстане

Новости Казахстана 0 499

В целях противодействия финансовому мошенничеству с 2023 года в Казахстане введена мера по добровольному отказу от кредита. Каждый гражданин может ввести запрет на получение займов. Услуга "Стоп-кредит" доступна через сайт и мобильное приложение eGov. Как это сделать, напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Услугой можно воспользоваться как через компьютер, так и через мобильное приложение. Для того, чтобы воспользоваться услугой через компьютер, необходимо:

  • войти в личный кабинет на сайте egov.kz;
  • в разделе "Сервисы" выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и заказать услугу онлайн;
  • заполнить все обязательные поля и подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
  • ознакомиться с уведомлением о результате запроса в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Для того, чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение, следует:

  • открыть мобильное приложение eGov;
  • зайти в раздел "Услуги" и выбрать подраздел "Налоги и финансы";
  • выбрать раздел "Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов";
  • заполнить необходимые данные и подписать запрос электронно.

"После этого в вашей кредитной истории появится отметка об отказе от получения кредита. Кредитные организации, обращающиеся за информацией в кредитные бюро, увидят данное ограничение и примут решение об отказе в выдаче кредита. Если кредит оформляется без вашего ведома, несмотря на персональный запрет на его получение, задолженность подлежит автоматическому аннулированию", - сообщили в АРРФР.

Отключить данную услугу можно так же легко в любое время. Кроме того, ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не оценивающие кредитную историю своих клиентов.

Согласно данным на 30 декабря 2024 года, услугой "Стоп-кредит" воспользовались более 920 тысяч граждан, добавили в АРРФР.

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