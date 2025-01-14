Будет ли Росатом участвовать в строительстве АЭС

По информации компании, на текущем этапе прорабатывается вопрос возведения одной станции, состоящей из двух энергоблоков мощностью от 1,2 до 1,4 ГВт каждый. К реализации проекта приступят в этом году. Срок определен до 2035 года, так как учитывается время на проектирование и получение государственной лицензии.

"Строительство последующих АЭС предполагается в долгосрочной перспективе, но на данном этапе не рассматривается", – подчеркнули в организации.

В компании также ответили на вопрос LS о том, рассматривается ли участие "Росатома" в проекте.

По информации компании, на данный момент ни один из четырех потенциальных вендоров, включая "Росатом", не утвержден правительством как участник проекта.

"При выборе партнера ключевое значение будет иметь наличие комплексного предложения, которое охватит не только сооружение АЭС, но и другие важные задачи – подготовку кадров, передачу технологий, совершенствование нормативной базы, развитие местного содержания и пр.", – уточнили в организации.

В шорт-листе продолжают оставаться четыре компании с предложенными вариантами – APR1400 от Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея), реактор EPR1200 от Electricite de France (Франция), HPR1000 от CNNC (Китай) и ВВЭР-1200 от "Росатома". Выбор партнеров остается за министерством энергетики и/или правительством.

В компании напомнили, что в качестве локации для первой станции выбран Жамбылский район Алматинской области. Выбор конкретной площадки будет осуществляться в соответствии с законом РК и международной практикой, включая стандарты МАГАТЭ. Акцент будет сделан на безопасность и учет региональных особенностей.

В министерстве энергетики также сообщили LS, что состав консорциума по первому проекту возведения АЭС еще не сформирован. Принятие решения будет зависеть от результатов переговоров, которые ведутся с поставщиками из России, Франции, Китая и Южной Кореи. С ними в том числе изучаются возможности сотрудничества в рамках консорциума. Окончательное решение будет принято в течение этого года после анализа предложений.

Стоимость такого крупного проекта, по мировому опыту, составляет $10-12 млрд. Поэтому в рамках переговоров обсуждаются возможные источники получения средств, такие как экспортный кредит и участие международных финансовых организаций.

"Сроки строительства АЭС составляют в среднем 60-70 месяцев, но также требуется время для подготовки документов и получения различных разрешений и лицензий, предусмотренных законодательством. Это может занять три-четыре года. То есть от момента принятия решения до пуска АЭС пройдет около 10 лет", – уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что новая станция стимулирует появление вакансий: на одной рабочее место АЭС приходится до 10 рабочих мест в инфраструктуре. Кроме того, прогнозируются диверсификация энергосектора, снижение экологической нагрузки и др. По ожиданиям министерства, АЭС способствует генерации стабильного энергоснабжения в течение более 60 лет.

Параллельно с возведением станции будет решаться проблема износа линий электропередач. В том числе будет рассмотрено строительство 475 км воздушной линии 500 кВ по направлению Шу – Жамбыл – Шымкент. Будут реконструированы подстанции всех трех населенных пунктов. Это позволит увеличить пропускную способность сетей и обеспечить передачу мощности от планируемой АЭС.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев не исключил, что в ближайшем будущем в стране начнется строительство второй и, возможно, третьей АЭС. Он также сообщил, что вопрос возведения станции обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Речь шла о возможном участии "Росатома".