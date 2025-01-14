Какие документы нужны для въезда и выезда из МЦПС "Хоргос": важная информация для граждан Казахстана

Казахстанцам напомнили про правила въезда и выезда из Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/mcps_khorgos

Управляющая компания "МЦПС "Хоргос" 14 января 2025 года проинформировала, что граждане РК могут въезжать и выезжать в/из МЦПС "Хоргос" с территории Казахстана на основании одного из следующих действительных документов:

удостоверение личности гражданина РК;

свидетельство о рождении РК (в сопровождении одного из родителей);

паспорт РК (дипломатический, служебный или паспорт гражданина РК).

"Обратите внимание, что дети без сопровождения родителей и на основании доверенности не могут выезжать из/в центр".Управляющая компания "МЦПС "Хоргос"

Как отмечается, эти требования устанавливаются в соответствии с соглашением между правительством РК и правительством КНР о регулировании деятельности МЦПС "Хоргос" №877 от 25 августа 2005 года.