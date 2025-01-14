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14.01.2025, 14:57

Обменникам ужесточили условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане

Новости Казахстана 0 482

В Казахстане установят новые пределы отклонения между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах. Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге. Что изменится для казахстанцев – об этом корреспондент Tengrinews.kz поговорил с главой Ассоциации обменных пунктов Арчином Галимбаевым.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ограничение спекуляций

Как заметил эксперт, установление пределов отклонения между покупкой и продажей наличной иностранной валюты практикуется только в Казахстане.

"Насколько я знаю, больше нигде в мире такого нет. Предлагается ограничить предел 7 тенге по доллару и 10 тенге по евро. Исходя из текущих курсов, это чуть меньше 1,5 процента по доллару и чуть меньше чем 2 процента по евро. Я бы сказал, что на работе обменных пунктов это не сильно отразится. Для обменных пунктов, скажем так, это не критично. В данный момент разница между покупкой и продажей существенно ниже. Если брать Алматы, это 3-4 тенге по доллару, ну и по евро, в принципе, столько же. Так что я не вижу никаких неблагоприятных новостей в связи с введением ограничения. Мы работали с пределами отклонения и в 2 тенге. Опять же это вводилось Нацбанком с целью исключения спекуляции на валютном рынке", – сказал Арчин Галимбаев.

Обменные пункты выиграют или проиграют?

Отметим, что в 2022 году Нацбанк повышал предел по курсовой разнице до 15 тенге за доллар и 20 тенге за евро. Однако на сегодняшний день, как отметил эксперт, у обменников отсутствуют ограничения по установлению пределов обменного курса.

"В данный момент у нас нет ограничения вообще никакого. То есть в данный момент обменные пункты могут, условно говоря, поставить покупку доллара 400, продажу 600. То ограничение (15 тенге за доллар и 20 тенге за евро) было отменено. На текущую дату никакого ограничения нет абсолютно", – сообщил Галимбаев.

Он также добавил, что на рынке обмена валют действуют рыночные законы.

"Это совершенно конкурентный рынок, который не нужно давить административными методами, которые вводит Нацбанк. Мы сейчас саморегулируемся на уровне разницы 2-3 тенге между покупкой и продажей доллара", – говорит спикер.

Как это отразится на казахстанцах?

Нововведение коснется только наличного рынка валют, обменных пунктов как банковских, так и не банковских. При этом казахстанцы практически не заметят никакой разницы при обмене валют, говорят в Ассоциации обменных пунктов Казахстана.

"Вы этого практически не заметите. Сейчас при отсутствии регулирования отклонения разница курса в обменных пунктах составляет 3-4 тенге, и это учитывая то, что сейчас пределов вообще никаких нет. Мы сейчас видим цифры гораздо ниже в разнице между покупкой и продажей, чем это могло было быть", – резюмировал Арчин Галимбаев.

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