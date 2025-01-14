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14.01.2025, 15:30

Война санкций: как дорогая нефть может обесценить тенге

Новости Казахстана 0 519

Мировые рынки начали реагировать на пакет американских санкций против российского нефтяного сектора. Стоимость нефти марки Brent стабильно держится выше 80 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Сейчас нефть марки Brent торгуется по 80,5 доллара за баррель – это чуть ниже вчерашнего уровня (81,1 доллара за баррель). Это был мгновенный ответ рынка на санкции США.

Для Казахстана в этой ситуации есть и плюсы, и минусы. С одной стороны – дорогая нефть позволит быстрее выполнить бюджет на 2025 год, а с другой стороны – грядущий передел нефтяного рынка может запросто обвалить тенге.

Прежде всего, нужно отметить, что сразу же после введения санкций (подробнее – в материале "Санкции против России: цена нефти резко пошла в рост") некоторые китайские НПЗ уже отказались принимать российские суда с нефтью.

Три танкера с российской нефтью простаивают у берегов Китая – местные порты отказались принимать их из-за новых санкций США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на системы по отслеживанию движения судов.

"Судно Huihai Pacific с партией 770 тыс. баррелей нефти должно было прибыть в порт назначения 15 января, но накануне изменило курс и на данный момент находится в море без движения. Танкер Mermar с 755 тыс. баррелей топлива также должен был достигнуть цели на этой неделе, но ожидает у побережья. Кроме того, в Желтом море остается Olia, перевозящий 709 тыс. баррелей". Bloomberg

Также Bloomberg полагает, что ужесточение санкций серьезно повлияет на экспорт российской нефти, заставив Китай и Индию закупать сырье на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, а это приведет к росту мировых цен.

По оценке некоторых аналитиков морские танкеры, на которые распространяются новые санкции, перевозили 1,7 млн баррелей российской нефти в день, что составляет четверть всего нефтяного экспорта из РФ.

Казахстанский экономист Галымжан Айтказин полагает, что все происходящее может бумерангом ударить и по экономике Казахстана.

Для российской экономики, в частности, для нефтегазового сектора ужесточение санкций несет существенные риски ввиду не только падения прибыли, но и снижения поступления иностранной валюты.

Долгосрочный эффект будет заключаться в дальнейшем плавном сокращении объемов добычи сырья в РФ и столь же плавном снижении экспортных доходов от продажи сырья. Нефть же вновь начнет дешеветь, как только сокращение поставок российской нефти на мировые рынки будет компенсировано другими странами, в том числе и участниками нефтяного картеля. Например, запуск того же ПБР (проект будущего расширения) на месторождении Тенгиз способен частично закрыть этот объем, считает экономист.

"Все это означает, что давление на валютный рынок в России будет возрастать с падением экспортной валютной выручки. Для экономики Казахстана, который поглощает шоки не только по рублю, но и по укреплению самого доллара США, через валютный канал все это станет большим испытанием". Галымжан Айтказин

Добавим, что дополнительное давление на тенге окажет и ежедневно растущий индекс доллара США (DXY), который сегодня держится на отметке 109,5 (рост за год 7 пунктов).

Между тем действие санкций уже заметно на фондовом рынке России. Акции российских нефтяных компаний падают на Московской бирже третий день подряд. Об этом сообщает The Moscow Times.

В общей сложности три нефтяные компании – "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Роснефть",  обеспечивающие две трети всей нефтедобычи в России, подешевели на 361 млрд рублей, или 3,54 млрд долларов по официальному курсу Центробанка РФ. Кроме того, на торгах в понедельник резко подешевели акции "Совкомфлота": они потеряли 4,5%.

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