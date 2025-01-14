Срок действия банковских карт для иностранцев ограничили одним годом в Казахстане

АРРФР принято постановление о внесении изменений в правовые акты по вопросам регулирования деятельности финорганизаций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

"В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для БВУ, филиалов банков-нерезидентов РК внесены поправки", - говорится в сообщении Агентства на официальном сайте

Внесены следующие изменения:

установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.