Срок действия банковских карт для иностранцев ограничили одним годом в Казахстане

АРРФР принято постановление о внесении изменений в правовые акты по вопросам регулирования деятельности финорганизаций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для БВУ, филиалов банков-нерезидентов РК внесены поправки", - говорится в сообщении Агентства на официальном сайте.
Внесены следующие изменения:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
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