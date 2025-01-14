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14.01.2025, 18:09

Вступившему в ЧВК казахстанцу вынесли приговор

Новости Казахстана 0 683

Казахстанец получил срок за участие в вооруженном конфликте в составе ЧВК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на суд области Улытау.

Фото: depositphotos.com/ KutsVG
Фото: depositphotos.com/ KutsVG

Приговор в отношении подозреваемого Г., участвовавшего в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства в составе частной военной компании, вынес суд в городе Сатпаеве.

"Осенью 2022 года подсудимый Г., находясь в городе Жезказгане, являясь гражданином Республики Казахстан, будучи информированным через средства массовой информации и социальную сеть интернет о вооруженном конфликте и военных действиях, происходящих за рубежом, преследуя идеологическую цель, так как его покойный отец Г., 1931 года рождения, является уроженцем города Харькова и, по его мнению, власти иностранного государства ущемляют права жителей русской национальности, начал вынашивать идеи выезда за рубеж для участия в вооруженном конфликте в составе частной военной компании "В", - рассказали в суде.

По данным следствия, в ноябре 2022 года казахстанец выехал из Жезказгана в Петропавловск, пересек границу Казахстана и направился в Краснодар, где заключил контракт с представителями ЧВК для участия в вооруженном конфликте, военных и боевых действиях против иностранного государства.

Ему назначили оклад 240 тысяч рублей, а в случае гибели - компенсацию в 5 миллионов рублей другому лицу. В тот же день он был распределен командованием ЧВК в боевое артиллерийское подразделение в качестве заведующего склада арттехвооружения. С декабря 2022-го по июль 2023 года он служил в боевом подразделении ЧВК, выполняя задачи против иностранных сил. Мужчина вернулся в Казахстан в июле 2023 года рейсом Внуково - Астана.

Подсудимый признал вину в умышленном участии в вооруженном конфликте за границей (статья 172 УК РК). Его вина подтверждена рапортом оперативного сотрудника Сатпаевского городского управления ДКНБ по области Улытау, протоколами обыска, осмотром телефона и банковских транзакций, а также показаниями свидетелей. Суд учел общественную опасность, отягчающие и смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

"Приговором суда Г. признан виновным по статье 172 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

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