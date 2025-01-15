Без компромиссов: как решается спор вокруг Кашагана на 2,3 трлн тенге

Дело на 2,3 трлн тенге ($5 млрд) все еще находится в Верховном суде. При этом министерство не рассматривает вопрос внесудебного урегулирования. Разрешение вопроса пройдет в рамках правового поля.

Вместе с тем, по информации министерства, 18 июля 2024 года представители NCOC в ходе судебного заседания заявили ходатайство о приостановлении процесса в Верховном суде до вынесения решения по делу, которое рассматривается в международном арбитраже.

Однако, как отметили в ведомстве, данный гражданско-правовой спор (в международном арбитраже – прим. LS) является коммерческим и непосредственно не связан с делом, которое находится в Верховном суде Казахстана.

Поэтому министерство направило возражение об отказе в удовлетворении ходатайства NCOC. До сегодняшнего дня процессуальное решение не принято.

В ведомстве напомнили, что еще в 2022 году в рамках экологической проверки в деятельности филиала "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (NCOC) были выявлены существенные нарушения и вынесены предписания по наземному и морскому комплексам.

Пять штрафов по морскому комплексу на 12,4 млрд тенге оплачены в полном объеме.

По наземному комплексу было возбуждено 10 административных дел на 2,3 трлн тенге. По трем из них суд наложил штрафы на 1,2 млн тенге. Сумма оплачена в полном объеме.

Семь дел находятся на рассмотрении в департаменте экологии по Атырауской области. Однако они приостановлены до вынесения решения Верховным судом по обжалованию результатов проверки. Он рассматривает кассационную жалобу NCOC на постановление судебной коллегии по административным делам суда Астаны от 27 февраля 2024 года.

Между тем, как сообщили в Минэкологии, это не единственные нарушения в нефтегазовом секторе. Ранее наложенные штрафы в отношении Karabatan Utility Solutions (7,2 млрд тенге), "Тенгизшевройл" (2,8 млрд тенге), "Каспий Нефть" (13,3 млрд тенге) и NCOC (12,4 млрд тенге) оплачены в доход государства в полном объеме.

Также на рассмотрении в Верховном суде находится кассационная жалоба "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" по обжалованию результатов проверки.