Tele2 продали катарцам

Как сообщил Багдат Мусин в своем Telegram-канале, "АО "Казахтелеком" сегодня провело финальные процедуры по завершению сделки, связанной с продажей мобильного оператора, работающего под брендом "Tele2" - ТОО "МТС".

Приобретателем стал катарский холдинг Power International Holding.

По мнению Мусина, Power International Holding, как крупный международный игрок, привнесет новый уровень развития в телекоммуникационную отрасль Казахстана.

"В условиях настоящей конкуренции операторы будут вынуждены не только снижать цены, но и предоставлять более качественные услуги. Такой подход уже доказал свою эффективность в других странах, где открытые рынки способствуют инновациям и улучшению потребительского опыта. Мы движемся к открытому и конкурентному рынку, где граждане и бизнес выигрывают благодаря честной конкуренции", – заключил Мусин.