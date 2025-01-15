Tele2 продали катарцам

Глава АО "Казахтелеком" Багдат Мусин сообщил, что сегодня, 14 января, проведены финальные процедуры по продаже мобильного оператора Tele2 катарскому инвестору, передает NUR.KZ.
Приобретателем стал катарский холдинг Power International Holding.
По мнению Мусина, Power International Holding, как крупный международный игрок, привнесет новый уровень развития в телекоммуникационную отрасль Казахстана.
"В условиях настоящей конкуренции операторы будут вынуждены не только снижать цены, но и предоставлять более качественные услуги. Такой подход уже доказал свою эффективность в других странах, где открытые рынки способствуют инновациям и улучшению потребительского опыта. Мы движемся к открытому и конкурентному рынку, где граждане и бизнес выигрывают благодаря честной конкуренции", – заключил Мусин.
Комментарии1 комментарий(ев)